Еще трое российских спортсменов пожизненно отстранены от Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх троих российских бобслеистов, аннулировав результаты их выступлений в Сочи 2014 году.

Речь идет Александре Касьянове, Алексее Пушкареве и Ильвире Хузине. Комиссия МОК признала их виновными в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее в среду Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от состязаний пятерых российских спортсменов, дисквалифицированных олимпийским комитетом.

За последние недели МОК лишил российских спортсменов 11 из 33 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а сборная России потеряла первое место в неофициальном зачете.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. После обнародования доклада многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований.