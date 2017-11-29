Санкции против Путина

Будут ли усилены к февралю 2018 года, то есть к выборам президента России, санкции США и Евросоюза? Как они скажутся на экономике РФ? Не станут ли ответом режима Путина новые запреты, акции, ущемляющие политических свободы в России?

В студии Радио Свобода известным экономист, старший научный сотрудник Института Катона, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 ноября в 19:05