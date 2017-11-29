Санкции против Путина

Надолго или навсегда? Перспективы усиления давления на Кремль обсуждаем с Андреем Илларионовым
Будут ли усилены к февралю 2018 года, то есть к выборам президента России, санкции США и Евросоюза? Как они скажутся на экономике РФ? Не станут ли ответом режима Путина новые запреты, акции, ущемляющие политических свободы в России?
В студии Радио Свобода известным экономист, старший научный сотрудник Института Катона, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 ноября в 19:05
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