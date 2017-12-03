Спецпрокурор отстранил агента ФБР от расследования "российского следа"

Специальный прокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, принял решение об отстранении от следствия одного из ключевых сотрудников следственной группы, специального агента ФБР Питера Стрзока. Причиной стали СМС-сообщения, отправленные сотрудником спецслужб, содержавшие нелицеприятные оценки политических взглядов президента США Дональда Трампа, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

Спецагент Стрзок считается одним из наиболее опытных следователей в ФБР, специализирующихся на делах, связаных с контрразведывательной деятельностью. Он курировал расследование об использовании бывшим Госсекретарем США Хиллари Клинтон частного сервера электронной почты, и позднее вошел в состав следственной группы Мюллера.

В субботу в офице специального прокурора подтвердили, что минувшим летом Стрзок был переведен в распоряжение отдела кадров в ФБР после того, как стало известно содержание его СМС-переписки с одним из коллег. В своих сообщениях спецагент комментировал политические события и заявления президента США "с позиций, которые могут быть оценены, как критические по отношению к Трампу".

В офисе генерального инспектора Министерства юстиции США также подтвердили, что проводят проверку того, как ФБР ведет расследования, связанные с избирательной кампанией 2016 года. В ходе этой проверки изучаются "информация и возможные обвинения в отношении обмена сообщениями некоторыми лицами".

По мнению экспертов, отстранение спецагента Стрзока может свидетельствовать о том, что Роберт Мюллер пытается избежать обвинений в предвзятости и политической направленности расследования о российском вмешательстве.

Расследование в отношении спецагента Стрзока ведет генеральный инспектор минюста США Майкл Хоровитц. Проверка является частью полномасштабного расследования, в ходе которого ведомство пытается установить, как ФБР вело проверку информации об использовании Хиллари Клинтон частного почтового сервера.