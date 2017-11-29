Винно-визовый туризм

В конце июля Россия потребовала сократить число сотрудников американской дипломатической миссии на 755 человек. В ответ на это Вашингтон сократил объем выдачи неиммиграционных виз по всей России. Теперь россияне, которые хотят получить визу в США, должны либо ждать записи несколько месяцев в посольстве и консульствах, либо делать визу за границей. Сколько стоит такой “визовый туризм” и оправданы ли траты?

По данным департамента по консульским вопросам США, в октябре было выдано россиянам почти 6500 туристических виз или виз для деловых поездок (тип B1/B2). В июле – до ухудшения отношений между странами – таких виз было выдано 15 929. Но уже в сентябре выдача виз сократилась в три раза – визы типа B1/B2 получили лишь 5163 россиянина. В ноябре Госдепартамент опубликовал статистику отказов в гостевых визах по всем странам. По этим данным, в 2017 году каждому десятому россиянину, обратившемуся за визой, отказали в ней. Этот показатель (11,61%) – самый высокий за последние девять лет. В прошлом году он был 9,29%, в 2007 году – 12,4%.

Срок ожидания собеседования в посольстве в Москве достигает 85 дней

В конце августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе посоветовала россиянам подавать документы на визу за полгода или год до планируемой поездки. На сайте департамента по консульским вопросам указано, что срок ожидания собеседования в посольстве в Москве достигает 85 дней. Однако по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, сейчас записи на интервью в Москве вообще нет. Собеседования, если и проходят, то только для россиян, которые были записаны на август. Но и в самом посольстве к ним относятся избирательно – приоритет в интервью отдают гражданам, которые едут в США не ради туризма, а ради учебы или если там находится болеющий родственник, говорит Тюрина. Еще одной сложностью считается то, что уже оплаченный консульский сбор в России не возвращается, использовать его за границей нельзя.

Кроме времени ожидания, изменилось и место проведения собеседований. Если раньше россияне могли пройти его в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, то сейчас их проводят только в Москве. Посол США в Москве Джон Хантсман 20 ноября пообещал, что в ближайшее время визовые собеседования в консульствах будут возобновлены.

Россияне уезжают делать американские визы в Армению, Грузию, Латвию и на Украину

Но пока этого не произошло, россияне уезжают делать американские визы в Армению, Грузию, Латвию и на Украину. Впрочем, получить визу можно в любой стране, но время ожидания везде разное и составляет от четырех дней до полутора месяцев. Однако даже записавшись на собеседование в другой стране, США не гарантируют, что виза будет выдана. Критерии для принятий решения также везде одинаковые, объясняют в "Американской компании путешествий".

– Мы рекомендуем заявителям подавать заявление на визу в стране постоянного проживания или в стране, гражданином которой они являются, так как, находясь в этой стране, проще всего продемонстрировать свои с ней связи, – сообщается на официальном сайте США для получения виз.

Журналисту Альфие Зивере нужна была журналистская виза, поэтому надо было пройти собеседование. В Москве записаться на интервью не удалось, поэтому она решила поехать в Прагу, где можно попасть на собеседование в течение одного-двух дней.

– Главное отличие от собеседования в Москве – на улице нет толпы жаждущих визу. Прийти стоит минут за 15 до назначенного времени. Внутри здания взять номерок. Я ждала своего собеседования примерно час, – рассказывает журналист.

Само собеседование проходило на английском языке. Сотрудник посольства спросил, почему журналист решила пройти собеседование в Праге, "но это была чистая формальность", замечает Альфия. Также ей задали несколько стандартных вопросов, чтобы убедиться, что у нее нет иммиграционных намерений. Журналистке сказали приходить на следующий день за визой, потому что она была срочной. Обычно нужно ждать два-три дня. Консульский сбор за визу составляет $160. Билеты в Прагу стоят по-разном: на январские праздники 20-25 тысяч рублей туда-обратно, в начале февраля можно найти дешевле. Жилье можно снять от 800 рублей за ночь и выше.

Ближайшая запись на интервью в Москве была только на июнь

Московская художница Лидия Витковскаявместе с мужем получила американскую визу в Риге. До этого нее уже были визы – одна на год, другая на три года, но подать документы в Pony Express из-за осложнений отношений между странами оказалось невозможно, поскольку, по ее словам, ближайшая запись на интервью была только на июнь.

– У нас есть вид на жительство в Риге. Поэтому там нас записали на собеседование на следующий день. С нами в самолете были еще три пары, которые летели получать визу. Их записали из Москвы всего через неделю после подачи, и, также как и мы, они потратили на визу ровно три дня, – рассказала Витковская Радио Свобода.

В первый день она прошла собеседование, которое было на английском языке, хотя можно было пройти и на русском языке. На это ушло 15 минут – от входа в посольство до выхода из него. Консульский сбор такой же, как и в Москве – $160. Правила тоже не отличаются – при входе вежливо просят оставить телефоны и другие электронные устройства. По словам Лидии, у нее с собой были все документы – свидетельства на квартиры и машины, награды, информация о работах, свидетельство о браке, о рождении ребенка. Но сотрудники посольства не потребовали ничего, даже бронь билетов и отеля. Единственный вопрос был про место работы.

В итоге второй день оказался свободным, а на третий день у нее на руках уже был паспорт, который удалось получить за пять минут. На билеты Air Baltic и четыре ночи проживания в отеле Витковская потратила 21 тыс. рублей на человека.

Популярными направлениями из-за загруженности посольств становятся Эстония и Польша

В Риге, Ереване, Киеве и Тбилиси договорились о сотрудничестве с Москвой после ухудшения отношений с Вашингтоном, объясняют в копании "Визаход". В этих городах собеседования проходят на русском языке, сотрудники посольств не задают вопросов вроде: "А почему вы решили подавать документы не в России?" Так же популярными направлениями из-за загруженности посольств в других странах постепенно становятся Эстония и Польша.

Но чаще всего сейчас россияне выбирают Ригу и Тбилиси, соглашаются опрошенные эксперты. По данным Ирины Тюриной из РСТ, грузинские компании даже создали винно-визовые туры. Они помогают с оформлением документов, записаться на интервью, а пока ждешь – можно съездить в горы, погулять по Тбилиси, покататься на воздушном шаре, словом, отдохнуть.

По словам Тюриной, никто не ожидал, что будет спрос на получение американских виз в других странах. Однако россияне создали очередь в посольствах стран за рубежом.

– В сентябре записей граждан-нерезидентов велась на 5-7 дней вперед. Но уже в ноябре в Риге записывали на конец декабря, а в Таллине – на первую декаду декабря. В Тбилиси даже на время закрывали запись, но потом опять возобновляли. В Ереване нужно ждать три недели, – рассказала она.

По данным "Американской компании путешествий", Киев и Ереван – единственные города, где возможно записаться на интервью в ближайшее время. В Тбилиси запись на этот год уже закрыта, в Прибалтике открыта на февраль следующего года. В компании "Визаход" говорят, что в Риге запись открыта только на март. Сделать прогноз, когда может быть открыта запись на интервью в американское посольство в Москве, никто из экспертов не решился.