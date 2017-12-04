Студенты МГУ пожаловались на участие "Сорок сороков" в научной конференции

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова пожаловались на участие так называемых православных активистов радикального движения "Сорок сороков" в научной конференции, которая прошла в вузе 9-10 ноября.

Инициативная группа студентов МГУ потребовала от декана факультета философии Владимира Миронова прокомментировать выступление "православных активистов". Они считают, что "проведение под видом научной конференции пиар-мероприятия неофашистской организации, состоящей в основном из ультраправых боевиков – это серьезный удар по репутации факультета".

На научной конференции в МГУ выступали глава "Сорок сороков" Андрей Кормухин и двое координаторов движения. Они заявили о необходимости "сделать национальной идеей России крепкую православную многодетную семью".

Активисты движения "Сорок сороков" участвовали в конфликте, связанном со строительством православного храма в парке "Торфянка" в Москве. Они неоднократно избивали местных жителей, которые выступали против возведения храма. Активисты "Сорок сороков" также протестовали против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин называет себя "воином Христовым", говорит о необходимости "Второго крещения Руси" и борьбе "с Антихристом, управляющим Голливудом". Интервью с Кормухиным читайте здесь