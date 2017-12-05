Форум за бойкот

Можно ли участвовать в президентских выборах 2018 года?

Что лучше, борьба в имитиационной кампании или активный бойкот "выборов?

Санкции - главное орудие борьбы против диктатуры в Россиии?

За Навального или против участия в "выборах"?

Репортаж Михаила Соколова о дискуссиях IV Форума Свободной России, проходвшего в Вильнюсе 3-4 декабря и ставшего мишенью российских телепропагандистов: Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Игорь Эйдман, Андрей Илларионов, Владимир Ашурков, Константин Эггерт...

Эфир программы "Лицом к событию" 5 декабря в 19:05