Форум за бойкот

Репортаж о дискуссиях IV Форума Свободной России: за что выступают Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Игорь Эйдман, Андрей Илларионов...
Можно ли участвовать в президентских выборах 2018 года?
Что лучше, борьба в имитиационной кампании или активный бойкот "выборов?
Санкции - главное орудие борьбы против диктатуры в Россиии?
За Навального или против участия в "выборах"?
Репортаж Михаила Соколова о дискуссиях IV Форума Свободной России, проходвшего в Вильнюсе 3-4 декабря и ставшего мишенью российских телепропагандистов: Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Игорь Эйдман, Андрей Илларионов, Владимир Ашурков, Константин Эггерт...
Эфир программы "Лицом к событию" 5 декабря в 19:05
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