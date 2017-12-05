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Лицом к событию

Форум за бойкот

Гарри Каспаров на Форуме Свободной России

Репортаж о дискуссиях IV Форума Свободной России: за что выступают Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Игорь Эйдман, Андрей Илларионов...

Можно ли участвовать в президентских выборах 2018 года?

Что лучше, борьба в имитиационной кампании или активный бойкот "выборов?

Санкции - главное орудие борьбы против диктатуры в Россиии?

За Навального или против участия в "выборах"?

Репортаж Михаила Соколова о дискуссиях IV Форума Свободной России, проходвшего в Вильнюсе 3-4 декабря и ставшего мишенью российских телепропагандистов: Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Игорь Эйдман, Андрей Илларионов, Владимир Ашурков, Константин Эггерт...

Эфир программы "Лицом к событию" 5 декабря в 19:05

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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