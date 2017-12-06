Путин об отстранении России от Олимпиады-2018: "Мы сами дали повод"

Кремль не будет препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Об этом на встрече с рабочими завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российские власти "сами дали повод" для решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной страны от Олимпийских игр. При этом, как выразился президент, МОК поступил с российскими спортсменами "не совсем честно", поскольку был задействован принцип коллективной ответственности, а обвинения в употреблении допинга якобы "никак не доказаны".

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. По решению исполкома МОК также дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.