Песков: Путин пока не готов объявить свою позицию по решению МОК

Кремль призвал исключить эмоции после решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Владимир Путин пока не готов объявить свою позицию в связи с решениями МОК. Ситуация требует серьезного анализа и дальнейших контактов с представителями этой международной организации. Ранее Путин отметил, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, станет унижением для страны.

Накануне исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК на основании двух расследований счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Шестикратный олимпийский чемпион корейского происхождения Виктор Ан (принял российское гражданство в 2011 году) первым из российских спортсменов заявил, что готов принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, если Россия не будет бойкотировать Игры. Ан признал, что властям России будет непросто позволить спортсменам выступать на Олимпиаде без национального флага, но они должны сделать это, если думают об атлетах, которые готовились к этому четыре года.

Ранее против бойкота Игр и за участие российских спортсменов под нейтральным флагом выступил хоккеист Илья Ковальчук. По неподтвержденным данным, хоккейная сборная России попросила президента Владимира Путина разрешить им участвовать в олимпийском турнирепод нейтральным флагом.



Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, член Совета Федерации Татьяна Лебедева призвала не давить на спортсменов, не называть их "предателями" и дать им возможность выступить.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что российская сторона окончательно определится с возможностью участия отдельных спортсменов в Олимпиаде 12 декабря.