Депутаты поддержали запрет на вход в Госдуму СМИ-"иноагентам"

Государственная дума в среду приняла постановление о запрете посещения нижней палаты российского парламента представителями СМИ, признанных в России "иностранными агентами". 413 депутатов проголосовали "за", один – "против". Об этом сообщает из Государственной Думы корреспондент Радио Свобода.

В Госдуме называют принятый документ ответом на лишение российской телекомпании RT аккредитации в Конгрессе США. Также депутаты предложили законодательным собраниям субъектов федерации принять аналогичные решения.

Накануне Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента".

Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.