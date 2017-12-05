Президент РСЕ/РС о включении "Свободы" в список иноагентов

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент прокомментировал включение нескольких информационных проектов корпорации в список иностранных агентов в России. Кент подчеркнул, что, как следствие этого решения, "деятельность нашей организации в России может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет".

"Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей компании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории", – добавил президент РСЕ/РС.

5 декабря Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента".

Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.