Бизнесмен Дерипаска не будет судиться с журналистами Associated Press

Российский бизнесмен Олег Дерипаска и информационное агентство Associated Press отказались от взаимных претензий в суде. Стороны компенсируют друг другу судебные издержки. Представители AP подчеркнули, что речь не идет о мировом соглашении, и они по-прежнему уверены в достоверности своих материалов.

В мае Дерипаска потребовал опровергнуть публикацию о своем сотрудничестве с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. По данным Associated Press, бизнесмен на протяжении нескольких лет платил Манафорту по 10 миллионов долларов в год за лоббирование в США интересов Кремля и президента России Владимира Путина. Дерипаска обвинил журналистов в клевете и потребовал возместить ему 75 тысяч долларов. По его словам, сотрудничество с Манафортом касалось только бизнеса.

В октябре суд уже отклонил иск бизнесмена. Согласно решению, Дерипаска не смог обосновать свои требования и не оспорил "каких-либо существенных фактов, представленных в материале AP". Но обе стороны обжаловали вердикт.

В конце октября Пол Манафорт сдался ФБР. Его обвиняют в заговоре против США из-за его работы с украинской Партией регионов. Делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование возможных связей избирательного штаба Трампа с Кремлем. Манафорт обвинения отрицает.