Совет Безопасности ООН подверг критике решение США о Иерусалиме

Соединённые Штаты 8 декабря, на заседании Совета Безопасности ООН по Иерусалиму, остались в одиночестве – остальные члены Совета один за другим подвергли критике решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Чрезвычайное заседание Совета Безопасности, по оценке мировых агентств, носило сугубо формальный характер. Право вето, которым обладают США, сделало бы безрезультатным любую попытку принять резолюцию, критикующую Вашингтон.

Два дня назад президент США провозгласил решение, которое изменило американскую политику последних двух десятилетий относительно статуса Иерусалима. США не только признали Иерусалим столицей Израиля, но и решили перевести в этот "священный город трёх религий" своё посольство из Тель-Авива.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли на заседании Совета Безопасности отметила, что Трамп остаётся приверженным мирному процессу и формуле "двух государств".

Координатор ООН по ближневосточному мирному урегулированию Николай Младенов предупредил, что решение США может привести к "раскручиванию спирали насилия" со стороны палестинцев и других народов, возмущённых действиями Трампа.

Столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности 8 декабря привели к гибели одного человека. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях ранено не менее 760 человек, более 260 из них – резиновыми пулями, сообщил палестинский Красный Полумесяц.