"Росатом" объявил конкурс на очистку территории вокруг завода "Маяк"

Государственная корпорация "Росатом" объявила конкурс на очистку территории вокруг завода "Маяк" в Озерске, которая была загрязнена радиоактивными отходами в середине минувшего века. Предприятие неоднократно упоминалось в СМИ в связи с недавним выбросом в атмосферу радиоактивного рутения-106.

Согласно параметрам конкурса, подрядчик должен будет до конца октября 2018 года расчистить от строительного мусора, металлолома и деревьев площадь в 30 тысяч квадратных метров. В документе говорится, что загрязнение произошло в результате аварии на "Маяке" в 1957 году и при высыхании озера спустя десять лет.

В начале ноября европейские специалисты зафиксировали утечку рутения-106​. Они же предположили, что источник выброса находится в Челябинской области. В Росатоме эти утверждения считают "несостоятельными".

В Росгидромете, в свою очередь, заявили, что выброс действительно был, но объем рутения в атмосфере неопасен для здоровья людей. Информацию об утечках с атомных предприятий Москва отрицает.

Специальная комиссия, сформированная для расследования инцидента, рассматривает в качестве приоритетной версию о сгоревшем в атмосфере спутнике.