Война Дональда Трампа с американскими СМИ продолжается

Президент США Трамп обрушился в субботу на своего главного обидчика, телеканал CNN, который допустил ошибку в освещении расследования предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Россией.

Накануне CNN сообщил, что в прошлом году сайт WikiLeaks передал сыну Трампа похищенную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии за неделю до ее обнародования, что должно было свидетельствовать о сотрудничестве штаба республиканского кандидата с сайтом, подозреваемым в связях с российской разведкой. После того, как газета The Washington Post поправила CNN, указав, что Трамп-младший получил досье от WikiLeaks через день после предания его огласке, телеканал поправил свой сюжет. Тем не менее президент выразил уверенность в том, что СNN пустил в эфир заведомо ложный материал и призвал к увольнению виновных.

Руководство канала ответило, что произошла добросовестная ошибка, а не слив дезинформации, и подчеркнуло, что корреспондентов увольняют не за промахи, а за нарушение редакционных правил; в данном же случае нарушений такого рода не было.

В субботу же президент подверг критике и The Washington Post, чей репортер разместил в Твиттере фотографию, запечатлевшую почти пустую аудиторию, в которой Трамп в ходе поездки во Флориду встречался со своими сторонниками; фотография была сделана в самом начале митинга, когда зал еще не успел заполниться. Хотя изображение было помещено не на аккаунте газеты, а на личном аккаунте репортера, он удалил снимок в течение считанных минут, как только коллега привлек внимание к его тенденциозности. Трамп, однако, назвал фотографию "фейковой" и потребовал извинений. Извинения были ему принесены.

На прошлой неделе корреспондент телеканала ABC ошибочно сообщил, что Трамп просил своего помощника Майкла Флинна наладить контакты с Россией еще в ходе избирательной кампании. На самом деле Трамп дал соответствующее поручение Флинну уже после выборов. ABC исправил ошибку и отстранил проштрафившегося корреспондента от работы на целый месяц без сохранения заработной платы.