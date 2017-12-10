В Киеве прошел марш в поддержку задержанного Саакашвили

В Киеве в "Марше за импичмент", организованном соратниками задержанного 8 декабря экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, участвовали более пяти тысяч человек. Во главе колонны шли Сандра Рулофс – супруга Саакашвили, а также соратник политика Давид Сакварелидзе. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, демонстранты, скандируя "Импичмент!" и "Порошенко, отпусти Саакашвили!", прошли от парка имени Тараса Шевченко к Майдану Независимости в сопровождении нескольких сотен полицейских.

"Здесь, в центр Киева, на акцию пришло очень много людей. Это означает, что система, которую выстраивает и пытается сохранить Порошенко, скоро рухнет. На людей уже ничего не действует, ни пропаганда, ни проплаченные материалы в СМИ, ни предатели двух Майданов прокуроры, которые занимаются "заказухой". Украина победит, несмотря на то, сколько лидеров протестного движения они посадят. Украина – не Туркменистан", – заявил Радио Свобода Давид Сакварелидзе.

После шествия на Майдане Независимости состоялся митинг. Выступая на нем, Сандра Рулофс сказала, что украинская власть "пересекла красную линию" и отметила, что "Украине нужны изменения", которые декларировали после Евромайдана нынешние власти.

Вместе с тем одна из активисток "Руха новых сил" Ольга Галабала заявила со сцены Майдана, что пришло время перестать требовать для бандитов тюрьмы, как это было время двух предыдущих революций, а посадить их в тюрьмы. "Петр Порошенко обещал нам посадить Виктора Януковича, а вместо этого посадил Саакашвили и такова наша реальность и позор этой власти", – отметила активистка.

Михаила Саакашвили задержали 8 декабря в киевской квартире одного из его соратников. Саакашвили находится в СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняют по статье о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Политик в знак протеста объявил голодовку.

5 декабря Генеральная прокуратура Украины обнародовала запись якобы разговора Саакашвили и бежавшего после Евромайдана в Россию украинского олигарха Сергея Курченко. Во время этого разговора Саакашвили якобы договаривается с Курченко о сотрудничестве. Прокуратура утверждает, что Курченко финансировал бывшего грузинского лидера и организованные им протестные акции в Украине. Накануне Давид Сакварелидзе призвал отправить аудиозаписи, фигурирующие в этом деле, на экспертизу в Великобританию или США. Сакварелидзе убежден, что разговор с Курченко – "монтаж" с целью дискредитации экс-президента Грузии.

11 декабря суд в Киеве должен избрать меру пресечения Михаила Саакашвили. Прокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте с ношением электронного браслета.