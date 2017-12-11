В Индонезии продолжаются антиамериканские демонстрации

В Индонезии группы исламистов в понедельник сожгли фотографии президента США Дональда Трампа, а также американские и израильские флаги во время протеста у посольства США. Они выражали негодование решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Индонезия, где проживает самое большое мусульманское население в мире, присоединилась к глобальному хору осуждения решения Трампа, которое, по их мнению, угрожает безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в мире. Статус Иерусалима, города, являющегося святыней для евреев, мусульман и христиан, стал одним из самых сложных барьеров на пути к израильско-палестинскому миру.

Восточный сектор Иерусалима был захвачен Израилем в войне 1967 года и аннексирован, что никогда не было признано на международном уровне. Палестинцы требуют создания в Восточном Иерусалиме столицы своего независимого государства, в то время как Израиль утверждает, что весь Иерусалим является столицей еврейского государства.

Сотни людей присутствовали во время протеста у посольства США в Джакарте, которое было забаррикадировано колючей проволокой и десятками полицейских.

"Будем свидетелями разрушения гегемонии Израиля! – крикнул один из лидеров протеста в мегафон, когда протестующие сожгли израильский флаг. – Мы будем поддерживать Палестину нашей кровью!" Многие протестующие размахивали палестинскими флагами и знаменами, поддерживающими "интифаду", или восстание против Израиля, а лидеры митинга также выкрикивали антисемитские лозунги. Протест возглавлял Фронт исламских защитников, агрессивная группа, призывающая к шариату или исламскому религиозному праву, которое должно быть установлено в Индонезии, считающейся светской страной.

В воскресенье волна антиамериканских демонстраций прокатилась во всему миру от Бейрута до Берлина.