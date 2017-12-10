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В Бейруте произошли столкновения у посольства США в Ливане

Участники протеста перед посольством США в Бейруте

У посольства США в Ливане произошли столкновения полиции и демонстрантов, когда они устроили акцию протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Силы безопасности 10 декабря выпустили слезоточивый газ и применили водометы, чтобы отбросить несколько сотен протестующих от дипломатического комплекса, после того как демонстранты забросали посольство бутылками с зажигательной смесью и устроили костры на улице. В Ливане проживают сотни тысяч палестинских беженцев.

Трамп объявил 6 декабря, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить посольство США из Тель-Авива.

В резолюции, принятой на экстренном заседании, министры иностранных дел Лиги арабских государств осудили заявление Трампа и заявили, что Вашингтон не может выступать в качестве мирного посредника между Израилем и палестинцами.

10 декабря тысячи человек устроили демонстрацию протеста у посольства США в столице Индонезии – Джакарте. Подобные протесты произошли и в других городах Индонезии, самой густонаселенной мусульманской стране мира.

Палестинцы считают Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, что никогда не признавалось международным сообществом. Большинство стран имеют свои посольства в Тель-Авиве.

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