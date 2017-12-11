Суд в Киеве отказался арестовывать Михаила Саакашвили

В Киеве суд отказался помещать под домашний арест лидера украинского оппозиционного движения "Рух новых сил" и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Политика освободили из-под стражи.

На Украине Саакашвили обвиняют по статьям о "покушении на преступление по предварительному сговору" и "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". По версии следствия, политик пытался организовать государственный переворот в стране в интересах окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Саакашвили отвергает обвинения. На суде в понедельник он заявил, что уголовное дело в отношении него – это "подарок" президенту России Владимиру Путину. Все, кто занимаются этим делом, являются "агентами ФСБ", добавил Саакашвили.

После оглашения решения суда политик заявил: "У них [прокуроров] было задание изолировать меня от украинской политики. Но я привык общаться с людьми напрямую и буду это продолжать". Сторонники экс-президента Грузии уже анонсировали проведение митинга в Киеве 17 декабря, сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.

С 8 декабря Михаил Саакашвили находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины (СБУ). В воскресенье в Киеве прошел многотысячный марш в поддержку политика.

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