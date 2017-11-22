Генпрокуратура проверяет слова Собчак о том, что Крым – украинский

Генеральная прокуратура России проверят высказывание Ксении Собчак о том, что Крым – украинский. Об этом сама телеведущая, которая собирается участвовать в выборах президента России, сообщила в эфире "Эха Москвы". По словам Собчак, о проверке Генпрокуратуры ей стало известно из официального письма ведомства.

Собчак 18 октября объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В качестве кандидата "против всех" телеведущая потребовала освободить политзаключенных, а также заявила, что с точки зрения международного права, Крым – это территория Украины. За последнее высказывание в Госдуме потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности и обратились с соответствующим запросом в Генпрокуратуру и ФСБ.

Крым был присоединен к России в 2014 году по итогам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские войска. Киев и страны Запада считают это аннексией и нарушением международного права.

Российское законодательство предусматривает ответственность за "призывы к нарушению территориальной целостности" страны. Собчак считает, что она не нарушила этот закон, поскольку просто констатировала факт о международном статусе Крыма, а не призывала к отделению полуострова.