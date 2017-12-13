Овощи наступают

В ноябре в России продолжился рост потребительских цен, возобновившийся в предыдущем месяце после их снижения в августе и сентябре. При этом, как сообщают власти, в стране неожиданно для многих была отмечена продовольственная дефляция. Так ли это на самом деле? Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года ее корреспонденты отслеживают стоимость некоторых продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, чтобы сравнить их динамику с данными властей.

В России для эксперимента Радио Свобода выбрало два города – Москву и Псков. И свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. В первом полугодии цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожал рекордными темпами. Но затем началось сезонное снижение потребительских цен, продолжившееся до конца сентября.

Мясо

Цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, уже одиннадцать месяцев подряд не меняются, оставаясь рекордно стабильными. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале декабря по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года.

Несколько иная ситуация в Пскове – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, потом опять подешевела до 350 рублей за килограмм, а к началу сентября вернулась на самый высокий за год уровень. К началу декабря цены на говядину остались на этом же уровне – 380 рублей за килограмм.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России достаточно нестабильны. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – уже 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. Затем их постепенный рост возобновился – до 106 рублей за литр по итогам сентября. В следующем месяце стоимость подсолнечного масла резко снизилась – сразу на четверть, вновь подскочив к началу декабря до 102 рублей за литр.

В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. На этом же уровне (после небольшого снижения в июле) цены оставались в августе, сентябре, октябре и ноябре.

​Сахар

Цены на сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53-54 рублей за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов, в августе его цена не изменилась, а в сентябре она вновь упала весьма значительно – до 41 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне стоимость сахара остается и сейчас.

Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Затем начался рост цен – до более чем 50 рублей по итогам августа. Но за сентябрь, как и в Москве, было отмечено резкое падение стоимости сахара – до менее чем 34 с половиной рублей. Еще на 3,5 процента сахар в Пскове подешевел в октябре и еще почти на 10 процентов – в ноябре.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают схожую нестабильную динамику. В Москве с начала года его стоимость продолжала неспешно расти – литр за первую его половину подорожал с 67 до 76 рублей. В июле было отмечено сезонное и достаточно заметное падение цены – примерно до 57 рублей за литр, на этом уже уровне она продержалась и в августе. Однако в сентябре был отмечен новый резкий рост молочных цен – сразу за треть, октябрь изменений не внес. В ноябре же московские цены на молоко вновь снизились – до 70 рублей за литр.

В Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, в феврале и марте цены не менялись. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне, но за июль его цена резко упала – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр. В следующие месяцы года цены на молоко росли и падали, в начале декабря они составили почти 38 рублей за литр.

​Картофель

В первом полугодии цены на картофель показывали рекорды роста, но затем началось сезонное падение его стоимости. Итак, с начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Но затем подоспел свежий урожай. В итоге за июль цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм, а за август-сентябрь – менее чем до 20 рублей. На этом же уровне его стоимость остается и сейчас.

Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него упала сразу на 20 процентов, за июль – на 30 с лишним процентов, а за август-сентябрь еще примерно на 50 процентов – до чуть менее 14 рублей за килограмм. Октябрь падение цен прекратил: по итогам месяца картофель вновь подорожал – и сразу более чем на 20 процентов. Такими же цены остались и в начале декабря.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, по-прежнему остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минут 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне чуть менее 21 рубля за буханку.

​Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. В следующие месяцы года стоимость яиц колебалась от примерно 107 до 105 рублей за десяток, на этом уровне она была и в начале декабря.

В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минут 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось падение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток. К началу октября она вновь резко выросла – сразу на 40 процентов, но потом опять упала – до 62 рублей 70 копеек. Еще на 40 процентов яйца подешевели за ноябрь.

​Бензин

Автомобильное топливо в России, как правило, дорожает вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала января к началу июля в Москве цены на бензин повысились на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась, на этом же уровне он остался и в августе. Но в сентябре начался новый, хотя и небольшой рост – с 40 рублей 80 копеек 41 рубля 30 копеек уже в начале декабря.

В Пскове же подорожание бензина было менее заметным, но практически не прекращающимся (за исключением августа и сентября, когда цены на месяц не менялись). В итоге за первую половину года его цена выросла на 3,9 процента – с 38 до 39 рублей 50 копеек за литр, а по итогам октября – уже до 41 рубля.Но ноябрь стал для жителей Пскова сюрпризом – за месяц литр бензина там подешевел сразу на 30 копеек.

Официальная статистика

В ноябре в России, отмечает Федеральная служба статистики, продолжился рост потребительских цен – по итогам месяца, как и в октябре, они увеличились на 0,2 процента. Это случилось после рекордного падения в августе (сразу на 0,5 процента) и в сентябре, когда дефляция в стране, по данным Росстата, составила 0,1 процента. Таким образом, за январь-ноябрь цены выросли на 2,1 процента, а в годовом выражении, наоборот, упали – с 2,7 процента по итогам октября до 2,5 процента к началу декабря.

В ноябре, как отмечает Росстат, по-прежнему существенное влияние на динамику цен напродовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, цены на помидоры и огурцы выросли почти на 24 и 17 процентов соответственно, на картофель, свёклу и виноград – в пределах от 0,5 процента до 3 процентов. Рост цен был отмечен и в группе молочных продуктов: молоко, кисломолочные продукты, сметана, йогурт, творог, молоко сгущённое с сахаром подорожало на 0,4-0,9 процента.

Однако на многие продовольственные товары в ноябре цены снижались. Например, апельсины подешевели на 8,6 процента, морковь, лук, чеснок, яблоки и лимоны – на 1,7-3,8 процента, белокочанную капуста, орехи и сухофрукты – на 0,3-0,8 процента. Цены падали и на большинство видов макаронных и крупяных изделий: наиболее заметно здесь подешевели гречневая, овсяная и перловая крупа, горох и фасоль – в пределах от 1 до 3,5 процента. Кроме того, на 0,2-1,0 процента снизились цены на мясо птицы, свинину, баранину, муку, оливковое масло.

Все это дало основание российским властям заявить о продовольственной дефляции в ноябре, по данным Министерства экономического развития, с поправкой на сезонный фактор она составила 0,2 процента. Тем не менее, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце ноября составила 3 тысячи 720 рублей, увеличившись на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8 процента с начала года.

Что дальше

В оставшийся месяц 2017 года заметного падения цен на основные продукты питания ожидать не стоит. Более того, картофель и овощи на российском рынке будут дорожать – как отмечают эксперты Центрального банка страны, это может произойти из-за сезонного сокращения предложения дешевой местной продукции после снижения урожая.

"По итогам октября выпуск сельскохозяйственной продукции в годовом выражении сократился. К 1 ноября 2017 года меньше, чем в прошлом году, собрано картофеля и овощей. Это может привести к сезонному сокращению предложения дешевой отечественной продукции", – отмечается в обзоре ЦБ.

По данным Министерства сельского хозяйства России, на 1 декабря картофель в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах был выкопан с площади 270,4 тысячи гектаров (для сравнения, в 2016 году это было почти 317 тысяч га). При этом урожай картофеля сократился с 6,9 миллиона до 6,4 миллиона тонн. Также уменьшились и объемы собранных овощей: с 4,1 миллиона тонн в прошлом году – до 3,8 миллиона в году текущем.