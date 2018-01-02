"Им очень нравится Москва"

В 2018 году в Россию приедет еще больше иностранных туристов, а сами россияне будут отдыхать во вновь открываемом для них Египте, уже доступной Турции, а также в Краснодарском крае и аннексированном Россией Крыму. Такой прогноз в конце 2017 дали представители российской туристической отрасли.

Перелеты из России в Египет могут начаться уже в феврале. Соглашение о возобновлении авиасообщения между странами 15 декабря 2017 года подписали министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи. Документ должен вступить в силу 15 января 2018 года.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года", - сообщил Соколов. Пока речь идет только о рейсах в Каир. Соколов отметил, что аэропорты столицы Египта "полностью соответствуют всем требованиям авиационной безопасности", в чем убедились российские специалисты". Возобновление воздушного сообщения с популярными египетскими курортами - задача на 2018 год, заявил министр транспорта.

Подписанию меморандума предшествовал визит президента России Владимира Путина 11 декабря в Египет, где он встретился с главой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем пассажирского самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека. Причиной крушения стал взрыв на борту самолета. ФСБ признала произошедшее терактом.

Вполне вероятно, что открытие нового популярного туристического направления вновь скажется на посещаемости российских курортов. По информации главы Ростуризма Олега Сафронова, в прошедшем году росту внутреннего туризма помешала плохая погода и открытие турецких курортов, которые предлагали россиянам беспрецедентные скидки на отдых по системе "все включено".

Таким образом, Турцию за первые 10 месяцев 2017 года посетили 4,6 млн россиян. Всего в стране побывало почти 30 млн туристов из более 100 стран мира. В целом, по мнению чиновника, 2017 год был довольно сложным для российского туризма – из-за холодной погоды в начале сезона, открытия турецких курортов и приостановки деятельности некоторых российских авиаперевозчиков (в их числе – "ВИМ-Aвиа" – прим. РС)

По данным Федерального агентства по туризму, за 10 месяцев 2017 года в Сочи побывали 5 млн человек, из них 3 млн – летом. Средняя загрузка сочинских отелей составила 89%. В аннексированном Крыму за 11 месяцев отдохнули 5,18 млн человек. При этом в течение трех летних месяцев на полуостров прибыло на 3% меньше туристов, чем годом ранее. Средняя загрузка отелей составила 58%. В общем, по данным чиновника, турпоток на внутренних туристических направлениях вырос на 5–10%.

Еще летом прошлого года эксперты туристического бизнеса отмечали рост стоимости перевозки в Крым на уровне 15-20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек "туда-обратно" на июль-август 2017 стал дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составил 17,8 тысяч рублей.

По данным Ассоциации российских туроператоров, в 2017 году турпоток в Крым уменьшился на 12-15% по сравнению с годом предыдущим. Основной причиной падения интереса к Крыму стали завышенные цены и открытие турецких курортов, которые предлагали россиянам недорогой и качественный отдых.

В 2018 году у российских курортов, скорее всего, появится еще один мощный конкурент - Египет. Вопрос об этом начал решаться в декабре 2017 года во время визита в страну российского президента Владимира Путина, который договорился об открытии гражданского авиасообщения между странами. До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных туристических направлений – в 2014 году эту страну посетили около 2,2 млн россиян.

Открытый для туристов Египет может "оттянуть" от летней Турции от 10 до 30% туристического потока. Такой прогноз дает гендиректор TUI Россия и СНГ Тарас Демура. По его словам, это будет зависеть от цен на туры, которые предложат египетские курорты: "Если сейчас хорошие востребованные турецкие отели выставляют среднюю цену в 60-70 долларов за номер в сутки, то в Египте сейчас сравнимые по качеству отели в среднем стоят в районе 30 долларов за сутки", - отметил Тарас Демура в интервью Интерфаксу. И если египетские отели после открытия направления, захотят "поиграть" на отложенном спросе и повысят, что весьма вероятно, цены до 50-60 долларов в сутки (до цены на европейских рынках), то это не вызовет серьезного оттока от Турции в сезон. "Летом - максимум 10%", - так оценил возможные потери турецкого направления эксперт. Если же египетские отели захотят проводить агрессивный маркетинг, и оставят цены на прежнем уровне, процент оттока может достичь и 25-30%, считает глава TUI Россия.

Где россияне проведут зимние каникулы, каким будет туристический сезон наступившего 2018 года, и о том, что привлекает в России иностранных туристов, радио Свобода рассказал президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько:

Усилится конкуренция между основными направлениями - и зарубежными, и внутренними

- Полеты в Каир с точки зрения экскурсий, хорошо - полагает эксперт. - Но основные курорты Египта находятся на побережье. Поэтому открытие авиасообщения Каир-Москва - это еще не открытие чартерных программ. Думаю, что и оно состоится, но Египет больше зимнее направление. Поэтому отложенный спрос сработает, туристы поедут, но усилится конкуренция между основными направлениями - и зарубежными, и внутренними. И сам турист, в конечном счете, только выиграет. Конечно, многое будет зависеть от цен на предлагаемые туры. В прошлом году многие объекты размещения на наших курортах к высокому сезону их завысили, потом были вынуждены были сбросить, но туристов в итоге не досчитались. При этом пассажиропотоки на российские курорты по сравнению с 2016 годом выросли. Частично - благодаря проведению крупных мероприятий (к примеру, летом в Сочи прошли KELEN FEST и Carnaval Sochi Fest), а частично за счет перераспределения туристов в пользу "частного сектора", который по емкости номерного фонда на черноморском побережье не уступает числу мест в гостиницах и санаториях. Но последние платят налоги, а частники не платят. Теперь первые будут платить еще и курортный сбор, а вторые вряд ли. Отсюда - обострение недобросовестной конкуренции между легальным и теневым бизнесом на курортах, - говорит Сергей Шпилько.

По его данным, каждый год за границу выезжает менее 10 процентов россиян – а в последние годы после кризиса платежеспособный спрос не растет и на поездки внутри России. И поэтому предложения туроператоров становятся все более конкурентными. Так что открытие Египта удар по рынку не нанесет, полагает президент российского союза туриндустрии.

По словам Сергея Шпилько, то, как и где россияне проведут свои новогодние каникулы, будет зависеть от чартерных предложений, которые формируются с учетом нового регламента транспортных перевозок. Напомним, 25 сентября 2017 года из-за нехватки финансовых проблем и нехватки оборотных средств заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов авиакомпания "ВИМ-Авиа". Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Но в целом, по мнению эксперта, россияне готовы провести зимние каникулы за границей:

Лидерами по числу продаж остаются Эмираты и Таиланд. Но хорошо продаются и туры по России

- Туры на Новый год продаются неплохо - и за рубеж, и пляжные, и горнолыжные, и экскурсионные. Лидерами по числу продаж остаются Эмираты и Таиланд. Но хорошо продаются туры и по России. Москва с ее фестивалями, Санкт-Петербург, "Золотое кольцо", Сочи с Красной поляной, Казань, Великий Устюг и другие. Но вот что для меня является если не сенсацией, то очень важным событием – так это ситуация со въездным туризмом. Что бы не путать туристов с трудовыми мигрантами, возьмем данные только по прибытиям из стран дальнего зарубежья. Что мы видим? Вроде радоваться нечему. За первые 9 месяцев 2017 года въезд граждан этих стран в Россию составил 19 млн. поездок, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года почти на 3%. Но сократился он, в основном, за счет прибытий из приграничных стран. Из Польши, например - на треть (с 833 тысяч до 556 тысяч поездок), из Финляндии - на четверть, из Монголии - на 28%, из стран Балтии и т.д. И связано это не с обострением политической обстановки, а с укреплением курса рубля, которое снижает рентабельность челночной торговли, - полагает Сергей Шпилько.

В то же время, по его данным, в Россию активно возвращаются туристы из стран "большой восьмерки":​



Антиреклама России в зарубежных СМИ на них не работает

- Въезд из США за 9 месяцев вырос на 19%, из Японии на 22%, из Англии и Франции - по 4% соответственно. Особенно быстро, если говорить о капиталистических развитых странах, растет поток из тех из них, с которыми у России существует безвизовый режим. Например, число прибытий из Южной Кореи за 9 месяцев составило 206 тысяч, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года на 49%. И главное, что происходит - динамичный рост туристов из стран, которые раньше называли развивающимися, хотя Китай, например, уже, конечно, страна с развитой экономикой. Так вот, въезд из Китая за 9 месяцев составил 1,2 млн. прибытий, увеличившись на 16%. Из Ирана - 14 %, из Индии - на 21%, из Турции - вообще вдвое (с 29 тысяч до 59 тысяч поездок). Из Мексики - на 28%, из Бразилии - на 26%. Объясняется такой рост тем, что в этих странах идет активное формирование среднего класса, который начинает активно путешествовать. Антиреклама России в зарубежных СМИ на них не работает, - полагает президент Российского Союза туриндустрии.

В этих странах идет активный процесс формирования среднего класса, который начинает активно путешествоать

По словам Сергея Шпилько, чаще всего зарубежные туристы едут, конечно, в крупные города, но не только:

- Им очень нравится и Москва, и Санкт-Петербург, и Байкал, и Камчатка. В прошлом году по результатам опросов в Китае Москва стала самым популярным европейским городом. И к нам туристы летят чартерами. Из Ирана летит много чартеров, быстро растет турпоток из Турции, Поэтому вопрос в сфере въездного туризма, по большому счету, заключается не в спросе на нашу страну, который, по сути, если ничего не произойдет - не будет глобальных политических и экономических катаклизмов, будет гарантирован в течение ближайших 5-6 лет, но вопрос - в предложении.

Сергей Шпилько полагает, что власти должны воспользоваться ростом количества туристов: необходимо строить как можно больше хороших гостиниц, обновлять автобусный парк и круизные судна, нужно больше гидов с редким языками, ярких творческих мероприятий:

Это требует серьезной помощи со стороны государства. Очень важно предотвратить быстрый рост транспортных тарифов

- Конечно, это требует серьезной помощи по стороны государства. Сейчас разрабатывается концепция новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы. Ростуризм просит на нее 63 миллиарда рублей, пока в бюджет будущего года заложено только 3 миллиарда. Это, конечно, для решения таких задач цифра несерьезная. Да и 63 миллиардов, скорее всего, не хватит. Нужны значительно большие вливания в виде субсидирования, в том числе процентной ставки по кредитам, предоставления грантов бизнесу, снижения фискальной нагрузки, в особенности, по налогам на землю и имущество. Очень важно предотвратить быстрый рост транспортных тарифов, в особенности на железнодорожные перевозки, повышение цен на авиатопливо. Надо развивать конкуренцию, в том числе, расширять возможности доступа иностранных авиакомпаний на российский рынок, в том числе чартерных перевозок. Нужно срочно обновлять автобусный парк, круизный флот, нужно раскручивать новые направления - на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России. Нужно учиться работать с туристами из новых пока для нашего въездного рынка стран: Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Тем более что впереди - главное событие наступившего года - Чемпионат мира по футболу. К нам приедут болельщики из самых разных стран. Это событие станет лучшей презентацией новых туристических возможностей России. Кстати, в Москве уже несколько лет действуют программы адаптации гостиниц к национальным особенностям туристов на основе добровольной сертификации по программам (China Friendly, Halal Friendly и др.). Это значит, что если речь идет о гостях из Китая, то в гостинице должны быть указатели и меню на китайском языке, сотрудники, говорящие по-китайски, платежные терминалы, привычные в Китае и т.д. Если мусульмане – халяльное меню, молитвенная комната с молитвенными коврикамии и т.д., - рассказал Сергей Шпилько.