Глава Евросоюза Туск призывает к единству на переговорах о Брекзите

Глава Европейского союза Дональд Туск предупредил в четверг о предстоящей серьезной битве вокруг Брексита, когда Британия и остальные 27 стран ЕС будут обсуждать свои будущие торговые отношения. Поскольку все 28 глав государств Евросоюза, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Май, прибыли в Брюссель для встречи на высшем уровне, Туск призвал оставшиеся 27 стран действовать единым фронтом на переговорах о выходе Великобритании.

"Только когда мы едины, мы сможем успешно выполнить даже самые сложные проблемы и задачи", - сказал Туск, президент Совета ЕС. В пятницу ЕС намерен начать переговоры о будущих торговых отношениях, которые, вероятно, будут чреваты серьезными разногласиями, учитывая потенциально сложные проблемы, с которыми столкнутся участники переговоров.

Сохранение единства может стать затруднительным, поскольку страны ЕС значительно расходятся друг с другом в экономических отношениях с Великобританией и в своих интересах (Германия продает в Великобританию много автомобилей, а Испания хочет принимать британских туристов).

Мэй должна встретиться с лидерами ЕС в четверг вечером и добиться прогресса на переговорах о выходе из ЕС. До сих пор ЕС был единым, в то время как подход Великобритании был более хаотичным, не в последнюю очередь потому, что консерваторы из партии Терезы Мэй потеряли большинство на всеобщих выборах летом.

Мэй также потерпела поражение в среду при голосовании в палате общин, при котором был принят закон, предоставляющий британским законодателям окончательное слово в соглашении о Брекзите. Несмотря на то, что это широко воспринимается как серьезная неудача Мэй, она заявила по прибытии в Брюссель, что "находится на пути к довершению Брекзита".