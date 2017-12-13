Великобритания: депутаты оставили за собой итоговое слово при Брекзите

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй потерпело унизительное поражение в Палате общин после того, как депутаты поддержали поправку к Биллю о выходе Британии из Евросоюза, ограничив полномочия, которые закон предоставляет министрам. В соответствии с этим законом, который не был одобрен, министры могли действовать при оформлении выхода Британии из ЕС без одобрения парламента.

Накануне поездки Мэй в Брюссель для встречи с лидерам ЕС в четверг, бывший генеральный прокурор Доминик Грив, внесший поправку, получил поддержку более чем десятка депутатов от Консервативной партии для так называемой "поправки семи". При голосовании в Палате общин - нижней палате парламента - депутаты 309 голосами против 304 приняли поправку, обязывающую правительство предоставить им возможность детального обсуждения окончательного соглашения с Евросоюзом о выходе Великобритании.

Серия уступок со стороны министров по вопросам выхода из Евросоюза и год интенсивной кампании, проведенной так называемыми кнутами Консервативной партии, не привели к победе над авторами поправки. В соответствии с поправкой депутаты должны будут одобрить заключительное соглашение по Брекзиту, прежде чем Британия окончательно выйдет в марте 2019 года.