Роскомнадзор не будет блокировать Twitter и YouTube на время переговоров

Роскомнадзор будет добиваться от сервисов Твиттер и YouTube удаления аккаунтов "Открытой России", но не собирается блокировать эти ресурсы, пока идут переговоры. Об этом изданию РБК рассказал неназванный представитель ведомства.

Накануне в "Открытой России" сообщили, что в письме, которое получили представители Твиттера, от сервиса требовали в течение суток удалить аккаунт движения. При этом Роскомнадзор угрожал блокировкой.

Сегодня схожее распоряжение поступило в крупнейший видеохостинг YouTube. Роскомнадзор потребовал удалить канал "Открытой России".

В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского.