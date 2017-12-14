Парк Сокольники сообщил о согласовании "встречи с Навальным"

Московский парк Сокольники, являющийся городским гайд-парком, сообщил о проведении 22 декабря встречи с Алексеем Навальным. В штабе оппозиционного политика настаивают, что не подавали заявку на проведение мероприятия в подобном формате.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов у себя в Фейсбуке пояснил, что в Сокольниках планировался не митинг-встреча,

а "собрание группы избирателей по выдвижению Навального в президенты", на случай, если не получится найти для него помещение. Префектура запретила проводить акцию, сославшись на некое нарушения порядка уведомления, уточнил Жданов.

По мнению самого Навального, власти Москвы распространяют ложную информацию, так как хотят отвлечь внимание от "Дня свободных выборов", который московские депутаты хотят провести 24 декабря. Это мероприятие в мэрии считают оппозиционной акцией и называют незаконным.

Алексей Навальный, который собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году, проводит агитационное турне по городам России. Он встречается с избирателями как в гайд-парках, так и на территориях, предоставленных частными лицами. В ряде случаев местные власти отказывают в согласовании мероприятий.