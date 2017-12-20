Конгресс США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет "Джавелин"

Министр обороны Грузии Леван Изория объявил на парламентских слушаниях в среду, что конгресс дал согласие на продажу Грузии противотанковых ракет "Джавелин". Ранее, возможную сделку одобрили министерство обороны и Госдепартамент США. Выступая на совместном заседании нескольких комитетов грузинского парламента, глава оборонного ведомства Леван Изория сказал, что рад сообщить депутатам о решении Конгресса, разрешить продажу Грузии 72-х многоразовых пусковых установок и 410 самонаводящихся ракет системы "Джавелин".

Эти противотанковые комплексы, производимые американской компании Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture считаются лучшим противотанковым оружием в мире. Изория сообщил, что деньги, необходимые для приобретения комплекса Джавелин будут перечислены в США уже в ближайшие дни. По словам министра, решение Конгресса означает "признание тех реформ, которые провело министерство обороны".

Изория сообщил, что получил согласие от министерства обороны США ещё в марте, но соглашение не разглашалось в течении нескольких месяцев - до одобрения другими американскими ведомствами. 17 ноября проект продажи Грузии противотанковых ракет "Джавелин" одобрил и Государственный департамент. Представитель Госдепартамента тогда сообщил журналистам, что передача оборонительного оружия "будет способствовать укреплению национальной безопасности и обороноспособности Грузии", а безопасность этой страны "полностью отвечает интересам внешней политики США".

Предыдущий президент Грузии, Михаил Саакашвили, неоднократно сетовал, что после "пятидневной войны" 2008 года США и другие западные страны "под давлением России ввели негласное эмбарго на продажу Грузии оборонительного оружия". Но через год после событий вокруг Крыма и Донбасса Франция приняла решение о продаже минобороны Грузии новейших средств противовоздушной и противоракетной обороны.