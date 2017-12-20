Мосгорсуд запретил проводить "День свободных выборов" 24 декабря

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Московский городской суд запретил проводить "День свободных выборов" 24 декабря. Об этом сообщил организатор акции, глава Красносельского района города Илья Яшин. Он считает запрет акции "политически мотивированным и незаконным" и намерен обжаловать решение суда. Яшин отметил, что подготовка к "Дню свободных выборов" продолжается.
Яшин анонсировал "День свободных выборов" на прошлой неделе. Акция организована в формате "праздничного мероприятия", что позволяет не согласовывать ее проведение с мэрией города. После того, как к участию в акции призвал оппозиционер Алексей Навальный, московские власти заявили о ее незаконности.
Накануне оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение 24 декабря митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. Он назвал это "компромиссом" в ситуации с запретом "Дня свободных выборов". Власти одобрили заявку Гудкова, однако позднее политик отказался от проведения митинга – по просьбе Яшина, который назвал "неприемлемым" отмену законной акции в обмен на согласованный митинг.
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