Мосгорсуд запретил проводить "День свободных выборов" 24 декабря

Московский городской суд запретил проводить "День свободных выборов" 24 декабря. Об этом сообщил организатор акции, глава Красносельского района города Илья Яшин. Он считает запрет акции "политически мотивированным и незаконным" и намерен обжаловать решение суда. Яшин отметил, что подготовка к "Дню свободных выборов" продолжается.

Яшин анонсировал "День свободных выборов" на прошлой неделе. Акция организована в формате "праздничного мероприятия", что позволяет не согласовывать ее проведение с мэрией города. После того, как к участию в акции призвал оппозиционер Алексей Навальный, московские власти заявили о ее незаконности.

Накануне оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал заявку на проведение 24 декабря митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. Он назвал это "компромиссом" в ситуации с запретом "Дня свободных выборов". Власти одобрили заявку Гудкова, однако позднее политик отказался от проведения митинга – по просьбе Яшина, который назвал "неприемлемым" отмену законной акции в обмен на согласованный митинг.