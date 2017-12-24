Обновление: организованное Ильей Яшиным "собрание граждан" состоялось, в нем участвовал сам оппозиционер, полиция мешала проведению акции, однако активистов не задерживала.

В Москве полиция пришла домой к оппозиционеру Илье Яшину, организатору запрещенного властями "Дня свободных выборов". Об этом сам политик сообщил в Твиттере. Яшину зачитали предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона во время сегодняшней акции и отпустили.

Праздничное мероприятие "День свободных выборов" было запланировано на 24 декабря. Яшин организовывал его как глава Красносельского районы Москвы. После того как к участию в акции призвал оппозиционер Алексей Навальный, власти заявили о незаконности мероприятия.

24 декабря Яшин заявил, что вместо праздника "День свободных выборов" в том же месте и в то же время состоится "собрание граждан". Сообщалось, что полиция не будет препятствовать этой акции, если ее участники придут без какой-либо политической атрибутики.

Радио Свобода вело прямую трансляцию с места проведения акции Яшина: