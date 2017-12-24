В Петербурге прошла акция памяти жертв репрессий советской власти

В Санкт-Петербурге прошла акция памяти жертв репрессий советской власти. Она была приурочена к 100-летию ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, инициаторами акции выступили потомки репрессированных. Они держали в руках портреты своих погибших родственников. По словам организатора митинга, гражданской активистки Людмилы Дубовой, цель акции заключалась в том, чтобы каждый житель Петербурга мог прийти к Соловецкому камню и вспомнить своих репрессированных родных.

Участники митинга, выходя к микрофону, рассказывали, в частности, о том, что кто-то из их родственников во время войны попал в лагерь за паникерство, кто-то – уже после войны – за анекдот или чтение запрещенной литературы. Всего в акции участвовали около 50 человек.

Митинг был согласован с властями. При этом изначально мэрия отказала в его проведении под предлогом того, что 24 декабря на Троицкой площади якобы целый день будут убирать снег.

ВЧК была создана 20 декабря 1917 года. Ведомство стало прообразом НКВД, КГБ и – после распада Советского Союза – ФСБ. 20 декабря в России отмечался день работника органов безопасности – "День чекиста". Тогда в нескольких городах России уже прошли акции памяти жертв репрессий, а также пикеты против "политической полиции".