Правозащитники отправили Путину "Непраздничные подарки"

Украинские правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Акция называется "Непраздничные подарки Путину", передает сайт "Крым.Реалии".

Как сообщает правозащитная организация "КрымSOS", данные о нарушениях собирали на протяжении четырех лет. В отчетах имеются сведения об исчезновениях, многочисленных пытках и арестах на полуострове. Кроме того, в "КрымSOS" насчитали около 100 случаев политически мотивированных уголовных преследований.

Соорганизаторами акции выступили правозащитники из организации Human Rights Watch. Ее сотрудники отмечают, что подконтрольные Кремлю власти ужесточили преследование крымских татар.

20 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в Крыму. В резолюции осуждается нарушение прав человека и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления". Россия в документе названа "оккупирующей державой", а аннексия Крыма не признаётся. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.