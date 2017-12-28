Путин добавил спецсигналов машинам администрации президента

Президент России Владимир Путин увеличил количество автомобилей кремлевской администрации, на которые можно устанавливать "мигалки". Указ об этом Путин подписал накануне, 28 декабря документ опубликован.

Последние пять лет администрация президента имела право устанавливать специальные световые и звуковые устройства на 20 машин. Согласно новому указу, количество автомобилей с мигалками возрастет до 23.

В январе телеканал "Дождь" сообщил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин ездит на машине со спецсигналом, хотя "мигалка" ему не положена. В ответ Сечин заявил, что не нарушает закон. В сентябре сообщалось, что с автомобиля, который насмерть сбил сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняли "мигалку". По данным источников СМИ, номера машины были закреплены за Федеральной службой безопасности.