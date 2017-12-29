Корпорация "Энергия": связь с ангольским спутником восстановлена

В ракетно-космической корпорации "Энергия" подтвердили информацию о восстановлении связи с первым ангольским спутником, запущенным в ночь на 27 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщает Интерфакс.

Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме, сообщили в компании Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что первый в истории ангольский спутник через несколько часов после запуска перестал выходить на связь. Источник "Интерфакса" рассказал, что аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока "Фрегат", но после этого данные от него перестали поступать. Среди возможных причин назывался отказ передатчика или другого оборудования, установленного на спутнике.

В конце ноября был утерян спутник "Метеор-М", запущенный с нового российского космодрома Восточный. В Роскосмосе объяснили случившееся сбоем в алгоритме системы управления, отвечавшей за отделение разгонного блока "Фрегат" от ракеты-носителя.