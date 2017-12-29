NYT: Дональд Трамп верит в справедливость спецпрокурора

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в прошлом году, будет "справедлив" по отношению к нему. Об этом сообщает газета The New York Times.

Трамп в очередной раз заявил, что его предвыборная команда не сотрудничала с российскими властями. Кроме того, президент выразил надежду на скорейшее завершение расследование "российского следа". По словам Трампа, "безрезультатность расследования" отрицательно сказывается на репутации США, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в интервью Трамп пытался дистанцироваться от бывшего главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта, которого Мюллер обвинил в заговоре против США и отмывании денег. Президент назвал Манафорта "очень хорошим человеком", но отметил, что тот больше работал на других кандидатов в президенты и других республиканцев, нежели на него.

Кроме того, в разговоре с The New York Times Трамп раскритиковал генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который в марте самоустранился от расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.