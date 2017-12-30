СМИ: спутник не выходил на связь из-за "нестыковки" оборудования

Запущенный с космодрома Байконур первый ангольский спутник двое суток не выходил на связь из-за несовместимости российского и французского оборудования на его борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил, что спутник Angosat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. Интерфакс отмечает, что после запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов. Утверждается, что проблему удалось решить дистанционно.

Первый в истории ангольский спутник через несколько часов после запуска перестал выходить на связь. Источник Интерфакса рассказал, что аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока "Фрегат", но после этого данные от него перестали поступать. Среди возможных причин назывался отказ передатчика или другого оборудования, установленного на спутнике. Почти через два дня Интерфакс сообщил, что связь с Angosat-1 удалось восстановить.