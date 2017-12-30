ЦИК: На счёт кандидата Жириновского (ЛДПР) поступил 1 рубль 20 копеек

Центризбирком обнародовал данные на 26 и 27 декабря о поступивших средствах в избирательные фонды кандидатов в президенты России на выборах в 2018 году.

На счет Владимира Жириновского (ЛДПР) поступили 1 руб. 20 коп., Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") — 19,4 млн руб., Максима Сурайкина ("Коммунисты России") — 350 тыс. руб., Бориса Титова (Партия роста) — 10,7 млн руб., Григория Явлинского ("Яблоко") — 10 млн руб.

Из этих средств на сбор подписей израсходовано госпожой Собчак 3,65 млн руб., господином Сурайкиным (220 тыс. руб.) и господином Явлинским 1,29 млн руб.

Опубликовавшее эти сведения издание "Коммерсантъ" подчекнуло, что 3 декабря на съезде "Единой России" лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что предстоящие выборы президента 18 марта 2018 года должны быть полностью прозрачны и легитимны. Он также поручил создать на выборах группу наблюдателей, чтобы не допустить "нарушений и перегибов".