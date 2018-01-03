ЦИК засудит саму себя

Доброе утро и еще раз с Новым годом!

На беспорядки в Иране, начавшиеся 28 декабря отреагировал духовный лидер аятолла Али Хаменеи. На этой фотографии он объясняет семьям “мучеников”, что “в последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике”.

Погибших не менее 20, среди них есть полицейские. По всей стране арестованы около 700 человек, некоторым из них может грозить смертная казнь: их могут обвинить во “вражде с богом”. О лозунгах, которые выдвигают протестующие, можно почитать тут (среди них есть “Смерть России”). США намерены созвать экстренные заседания в ООН в связи с массовыми протестами в Иране. Президент США написал в твиттере, что иранцы наконец-то осознали всю коррумпированность своего режима (впрочем, коррумпировал этот режим, по мнению Трампа, предыдущий президент США, Барак Обама, “глупо” дав им денег).

Днем ранее Трамп в тех же словах высказался о финансовой помощи Пакистану (“На протяжении 15 лет США глупо оказывали финансовую помощь”), а во вторник написал, что бессмысленной является и помощь “неблагодарной” Палестине. Представитель США в ООН Никки Хейли, со своей стороны, сказала, что Соединенные Штаты не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия. Поводом для высказывания стали планы Северной и Южной Кореей провести двусторонние переговоры 9 января. Это были новости миротворчества.

В России все тихо, только Центральная избирательная комиссия отчиталась о получении документов от 64 кандидатов на должность президента. С одним из этих 64 человек, предпринимателем из Петербурга Александром Чухлебовым, вышла накладка: уже после регистрации выдвигающей его группы избирателей у Чухлебова обнаружился вид на жительство в Финляндии (уже аннулированный, по словам самого Чухлебова), в связи с чем ЦИК подает сама на себя в суд, чтобы отменить собственное решение. Если хотите чего попроще – то вот тут интервью еще одного кандидата в пост-Путины, Ксении Собчак. Чем завершатся эти выборы, кажется, все знают, а что будет после 2024 года, предсказывается здесь.

Сторонник бежавшего из России националиста Вячеслава Мальцева, башкирский активист Руслан Галлиулин, тоже бежал из России. В Риге задержали корреспондента российского телеканала ТВЦ – чтобы отправить его обратно в Россию.

В Украине с 1 января начали действовать новые правила въезда для граждан 71 страны, в том числе из России – теперь у всех снимают отпечатки пальцев. Как это происходит, читайте тут.

Вчера сотни человек пришли к управлению полиции Киевской области с требованием найти убийц юриста Ирины Ноздровской. Ноздровская пропала 29 декабря, 1 января ее тело нашли в реке. Подозреваемых пока нет. Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры – ее сбил насмерть племянник главы суда одного из районов Киевской области. Племянника приговорили к семи годам и тут же выпустили на свободу по амнистии. Ноздровская была не согласна с этим решением. Для протестующих это прежде всего история о коррупции.

Еще одна история о России, последняя: Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона, потому что тот последовательно отказывается утверждать предложенные парламентом кандидатуры премьера. Додон – политик пророссийский, правящая партия Молдовы выступает с прозападных позиций.

Полиция Кёльна направила в прокуратуру заявление с обвинениями в разжигании национальной розни в адрес одного из ведущих политиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии", депутата Бундестага Беатрикс фон Шторх. Фон Шторх возмутилась, что кёльнская полиция публикует сообщения о мерах предосторожности во время праздников на нескольких языках, в том числе и на арабском. "Они считают, что таким образом утихомирят варварские групповые изнасилования, осуществляемые ордами мужчин-мусульман?" – написала она. Twitter и Facebook посты фон Шторх заблокировали, но в Германии есть уголовная ответственность за разжигание ненависти.

В США работницы театров, кино и телевидения создали движение по борьбе с домогательствами. Непрямыми путями приходит в Штаты профсоюзное движение, но нельзя не признать его действенность: в отставку ушел директор “Нью-Йорк Сити балета” Питер Мартинс – после обвинений в сексуальных домогательствах и агрессивном поведении, имевших место с 1983 по 1993 годы. Сам Мартинс, прославленный танцовщик, все обвинения отвергает и ждет справедливого решения суда.

В Калифорнии теперь официально можно курить марихуану – не для лечения, а для развлечения. После 21 года.

В трех ссылках для контраста будет все больше про ад:

Здесь философ-антинаталист Дэвид Бенатар объясняет, как положить конец страданиям: надо просто прекратить размножаться.

Тут вы найдете изящные рассуждения о трех концепциях ада, после которых убедитесь, что вы уже (всегда) там.

И писательское. Здесь отрывки из новогодних дневников выдающихся (и не очень) людей, живших в первой половине XX века, а здесь – записные книжки поэта Владимира Гандельсмана, которые он вел в 70-80-е годы в Ленинграде.

Искренне ваши,

Семь-сорок