"Кремль очень встревожен"

Во вторник президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил поддержку иранцам, бросающим вызов иранским властям, требующим демократических перемен. "Иранский народ, наконец, выступил против жестокого и коррумпированного иранского режима… Соединенные Штаты следят за происходящим", – написал президент Трамп на своей странице в "Твиттере".

Подход президента Трампа резко отличается от позиции президента Обамы в 2009 году, когда Белый дом отказался поддержать иранцев во время так называемой "зеленой революции". Готов ли Белый дом пойти дальше заявлений и оказать реальное давление на Тегеран? Эти вопросом задаются сейчас американские комментаторы.

В прошлую пятницу, на следующий день после первых акций, которые из протеста против роста цен на продукты, быстро переросли в протесты против инфляции, коррупции и политической системы президент Дональд Трамп обратился к "Твиттеру". "Появилось множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые сыты по горло коррумпированным режимом и разбазариваем богатства страны, которое идет на финансирование международного терроризма. Иранское правительство должно уважать права людей, включая свободу слова. Мир следит за происходящим", – предупредил президент. С тех пор на странице Дональда Трампа каждый день появляются несколько слов поддержки протестующих.

Госдепартамент призвал Тегеран не ограничивать доступ к соцсетям, с помощью которых координируют действия участники протестов

Во вторник пресс-секретарь президента Сарра Хаккаби Сандерс заявила, что президент оставляет за собой право прибегнуть к самым различным мерам воздействия на иранский режим, включая отказ от соглашения о замораживании иранской ядерной программы в зависимости от действий властей Ирана в отношении демонстрантов. Главная цель президента, по ее словам, добиться от Тегерана соблюдения основных прав человека и заставить его отказаться от поддержки терроризма. Госдепартамент призвал во вторник Тегеран не ограничивать доступ иранцев к социальным сетям, которые служат каналами, с помощью которых держат связь и координируют действия участники протестов.

Ответ Дональда Трампа на волнения в Иране резко отличается от реакции его предшественника Барака Обамы на многомиллионные демонстрации в 2009 году, который тогда не пошел дальше общих лаконичных фраз-предупреждений в адрес Тегерана. Тогда, как говорят люди из окружения Обамы, Белый дом не хотел дать иранским властям повод обвинить США во вмешательстве во внутренние дела Ирана и тем самым дискредитировать протестующих. Сегодня бывшие помощники Обамы, включая тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон публично признают, что это была ошибка. Вашингтон, по их мнению, должен был твердо поддержать право иранцев на мирные протесты. Предупреждения о том, что резкие заявления президента Трампа могут быть контрпродуктивными звучат и сейчас, хотя, как соглашаются и многие политики, и комментаторы, твердый курс Белого дома в данной ситуации оправдан.

Илан Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета, исследовательского центра в Вашингтоне в своей статье в газете USA Today называет события в Иране приметами "второй персидской весны".

Вот что он говорит в интервью Радио Свобода:

Мы готовы предпринять шаги, если режим попытается применить репрессии против оппозиции

– На мой взгляд, все американские представители ведут себя сейчас сравнительно осторожно, давая понять, что мы не пытаемся расшатать политическую систему в Иране или добиться смены режима, но мы готовы предпринять шаги, если режим попытается применить репрессии против оппозиции. Например, мы можем ввести экономические санкции против иранского центрального банка, через который ведется финансирование так называемой "революционной гвардии" и военизированных сил, которые занимаются подавлением протестов. Мы можем подвергнуть штрафам компании, которые продают Ирану водометы и резиновые пули, используемые для разгона демонстраций. Этих мер может быть достаточно, чтобы привести иранские власти в чувство. Кроме того, мы вместе с европейскими столицами должны однозначно дать понять иранским властям, что мы гораздо более заинтересованы в том, чтобы дать возможность гражданам Ирана выразить свои собственные политические предпочтения, чем продолжать торговать с Тегераном.

– Но некоторые американские наблюдатели предупреждают, что такое поведение может помочь иранским властям перевести гнев населения на внешнего врага, как это делают многие авторитарные режимы? Кстати и российские представители уже объявили о неприемлемости иностранного вмешательства в дела Ирана.

– Такой аргумент традиционно используют те в США, кто считает, что мы должны сидеть тихо, сложа руки, потому что наша поддержка – это своего рода, смертельный ярлык для противников режима. Но, если судить по тому, что сейчас говорят сами иранцы, такие опасения совершенно безосновательны. При этом мы знаем по опыту, что США способны, например, довольно эффективно защищать политических заключенных или людей, преследуемых различными режимами. С другой стороны, те, кто стоит на такой позиции, как правило, поддерживают ядерное соглашение с Тегераном, подписанное администрацией Обамы, поэтому это их, так сказать, идеологическая установка.

– Как вы считаете, должна эта ситуация давать повод для тревог в Кремле? Ведь мы говорим о признаках второй так сказать "цветной революции" в одной и той же стране, несмотря на то, что первая была успешно подавлена. Причем, если смотреть со стороны, между ситуацией в Иране и России немало общего?

– Я думаю, что Кремль очень встревожен. Проблема ответственности властей перед избирателями, проблема масштабной официальной коррупции, которая не позволяет продуктивно использовать государственные ресурсы, все это очень похоже на ситуацию в Иране. Если вы российский руководитель, который попросту лишает население принадлежащих ему средств, вы должны быть обеспокоены. Несомненно, – говорит Илан Берман.