Суд по апелляции на отказ арестовать Саакашвили перенесли на 11 января

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ назначить меру пресечения лидеру партии "Движение новых сил", бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

По сообщению украинских СМИ, судья принял такое решение в связи с отсутствием на судебном заседании народных депутатов, готовых взять Саакашвили на поруки.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался отправить Саакашвили под домашний арест. Политик был задержан 8 декабря. В Киеве прошел многотысячный марш в поддержку Саакашвили.

Украинские власти обвиняют Саакашвили в подстрекательстве и создании "преступной группы", финансируемой сторонниками бывшего президента Виктора Януковича. Киев предполагает, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили все обвинения в свой адрес категорически отвергает.