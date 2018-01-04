Способ ответить Кремлю

В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту "Голоса Америки" Грете Ван Састерен советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер рассказывает, как Соединенные Штаты собираются ответить на вмешательство России в политические процессы в странах Запада.

Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять "весьма изощренной новой стратегии", которую Россия использовала для вмешательства в избирательные процессы во многих странах мира. При этом, как утверждает Макмастер, в Белом доме не сомневаются в том, что за попытками влияния на предвыборную кампанию в США в 2016 году стоял Кремль:

– Верите ли вы в то, что Россия вмешалась в наши выборы?

– Да, безусловно. И президент также официально об этом заявлял.

​– И что мы должны теперь делать?

– Мы, со своей стороны, должны найти способ ответить на эту очень изощренную стратегию, на этот новый вид угрозы, которую Россия усовершенствовала разными способами, в том числе с использованием дезинформации и пропаганды, и таких инструментов, как социальные сети, для того, чтобы поляризовать общество, внести раздор и настроить разные социальные группы друг против друга. Мы подробно описали эту проблему в нашей Стратегии национальной безопасности, так как для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия.

Один из способов противостоять этому – сдернуть завесу, показать, кто за этим стоит и с какой целью это делает. Поступив так, мы в значительной мере подорвем их способность негативно влиять на и наше общество, и на другие государства. Россия очень активно действовала и в Европе. Совсем недавно она вмешивалась в выборы во Франции, в референдум о судьбе Каталонии в Испании. Они уже действуют в Мексике, они пытались спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это очень важный первый шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения. А стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать их друг против друга.

– Но российская сторона отрицает свою причастность.

В последнее время мы видим, что Россия готова идти даже против собственных интересов, лишь бы досадить США

– Россия перешла от, так сказать, правдоподобных отрицаний к неправдоподобным отрицаниям. Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали малайзийский авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат в Крыму и на востоке Украины нет"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит. Как я уже сказал: нужно сдернуть покрывало. В последнее время мы видим, что Россия готова идти даже против собственных интересов, лишь бы досадить Соединенным Штатам, Западу и нашим европейским партнерам. Но мы также должны предотвратить дальнейшее развитие конфликта с Россией и обозначить области для сотрудничества.

– Иран помогает Сирии, и Путин помогает Сирии. У них там общая цель.

– Каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке. И Россия должна поплатиться за это своей репутацией – своим присутствием в регионе. Потому что она стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну во всем большом ближневосточном регионе. Иран не только вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы". Около 80 процентов бойцов, воюющих на стороне режима Башара Асада в Сирии, и в Йемене, связаны с Ираном. Они предоставляют этим группировкам ракеты дальнего радиуса действия. И тут, опять-таки, надо сдернуть завесу. Следует спросить у России: "Как это может быть в ваших интересах – помогать иранскому режиму и подстрекать его к подобным действиям?"

​– Мне кажется, термин, который использует администрация Дональда Трампа – "стратегический соперник". И за последний год, как сказал президент Трамп, Владимир Путин набрал силу. Это не тот человек, которого можно пристыдить и заставить раскаяться о том, что он вмешался в американские выборы.

– Но он также довел дело до того, что на Россию наложены одни из самых жестких санкций в мире. Это не может делаться в российских интересах. Мне думается, Москва должна определиться, в чем именно заключаются ее интересы. Россия не может идти против собственных интересов, и мы и не ожидаем, что она будет действовать так, или действовать в интересах Соединенных Штатов. Чего мы хотим, так это найти области для сотрудничества, чтобы убедить Россию, что в ее интересах работать над устранением основных угроз в современном мире.

Москва должна определиться, в чем именно заключаются ее интересы

Разве это в интересах России, если будет нарушен режим нераспространения ядерного оружия в северо-восточной Азии? Разве в ее интересах, чтобы другие страны северо-восточной Азии обзавелись ядерным оружием? Нет! Мы уже видим, как крепнет наш союз с Южной Кореей и Японией. Сеул и Токио стремительно вооружаются, и это – не в интересах России. Если они хотят решить эту проблему, они должны решить проблему Северной Кореи. И тем самым позволить, чтобы северо-восточная Азия вступила в новую эру процветания. Вы можете себе представить, какую выгоду – без постоянной северокорейской угрозы – получат Россия, Китай и все вокруг? – сказал в интервью "Голосу Америки" советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер.