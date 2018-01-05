НВО: финальный сезон "Игры престолов" покажут в 2019 году

Финальный сезон американского сериала "Игра престолов" покажут лишь в 2019 году. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала НВО. Точная дата показа последнего, восьмого сезона сериала не названа. Он будет состоять из шести эпизодов. При этом еще в декабре прошлого года актеры делились впечатлениями от съемок финального эпизода.

В сентябре 2017 года стало известно, что создатели сериала снимут несколько версий финала восьмого сезона. Таким образом телеканал намерен защититься от утечек сюжета до премьеры.

Летом прошлого года хакеры взломали сеть HBO и получили доступ к информации о сериале "Игра престолов". Взломщики опубликовали в интернете сценарии к некоторым эпизодам. Они потребовали выкуп в несколько миллионов долларов в биткоинах. В ноябре прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения иранскому хакеру Бехзаду Месри в хищении конфиденциальных данных и вымогательстве у телеканала HBO.

"Игра престолов" – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".