Войска Асада наращивают наступление в провинции Идлиб

Войска режима президента Сирии Башара Асада усилили давление на два последних оплота повстанцев в провинции Идлиб. Сирийские и российские самолеты обстреляли цели в северо-западном районе Идлиба, наращивая операцию, продолжающуюся уже неделю. Ее цель – отбить у повстанцев последнюю провинцию, находящуюся вне контроля режима Асада.

В результате авиаударов в воскресенье по меньшей мере 21 человек погиб, в том числе восемь детей и 11 членов одной семьи к западу от города Синджар, сообщает Сирийский центр наблюдения за нарушениями прав человека. Удары сил Асада и России продолжаются сегодня в нескольких частях провинции Идлиб, сказал Франс Пресс Рами Абдель Рахман, глава британской организации, занимающейся мониторингом положения в Сирии.

Силы, поддерживаемые Россией, начали операцию в провинции Идлиб в последние дни 2017 года и ежедневно возвращали отдельные деревни под свой контроль. В воскресенье армия Асада заняла стратегически важный город Синджар в провинции Идлиб. Захватив Синджар, они получили доступ к военному аэропорту и важному наземному транспортному узлу. После поражения группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке в конце прошлого года режим Асада восстановил свою власть над страной.

Провинция Идлиб, которая граничит с Турцией, почти полностью контролируется антиправительственными силами, в которых доминирует джихадистская группировка, известная как "Хайят Тахрир аш-Шам", состоящая в основном из бойцов бывшего филиала "Аль-Каиды". Среди других групп, присутствующих в провинции, находятся тысячи джихадистов из стран Центральной Азии и членов мусульманского уйгурского этнического меньшинства из китайской провинции Синьцзян.

В результате взрыва в воскресенье в городе Идлиб на базе группировки "Ажнад аль-Кавказ", состоящей из бойцов с Кавказа, погибло по меньшей мере 34 человека, в том числе 19 гражданских лиц.