МВД Украины: задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской

На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщило республиканское МВД. Ее тело было найдено 1-го января. Следствие установило, что причиной смерти были колото-резаные раны.

Ирина Ноздровская долгое время добивалась в суде справедливого наказания для обвиняемого по делу о гибели в результате ДТП осенью 2015-го своей сестры Светланы. За рулем автомобиля, сбившего Светлану, находился племянник тогдашнего председателя Вышгородского районного суда Киевской области Дмитрий Россошанский. Экспертиза установила, что он вел машину в состоянии наркотического опьянения. После двух лет разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам тюремного заключения. Недавно Апелляционный суд Киевской области почти добился освобождения мужчины из-под стражи по амнистии. Однако, учитывая позицию Ноздровской, за два дня до ее исчезновения суд все же отказался выпускать его на свободу и отправил дело на новое рассмотрение. Как отмечает представляющий интересы семьи погибшей адвокат Анатолий Худяков, во время судебного заседания над Россошанским 27 декабря в адрес Ирины неоднократно звучали угрозы.