В Польше отправлены в отставку министры обороны и иностранных дел

В Польше отправлены во вторник в отставку ряд ведущих министров, в том числе министр иностранных дел Витольд Ващчиковский, министр обороны Антони Мачеревич и министр окружающей среды Ян Шишко. Как отмечает Reuters, эти шаги предприняты для улучшения отношений с Европейским союзом, который обвиняет Варшаву в том, что она нарушает принцип верховенства закона.

Президент Анджей Дуда, действуя по рекомендациям премьер-министра Матеуша Моравецкого, уволил министра окружающей среды Яна Шишко, который руководил лесозаготовками в Беловежской пуще, что вызвало недовольство Европейского суда и общественности. Также потеряли свои посты министр обороны Антони Мачеревич, бывший деятель антикоммунистический оппозиции, который подвергался критике в связи с отставанием в модернизации армии и конфликтами с главными генералами. Министр иностранных дел Витольд Ващчиковский приобрел в Брюсселе репутацию неэффективного дипломата.

Перестановки последовали за назначением бывшего банкира и министра финансов Моравецкого премьер-министром, заменившего Беату Шыдло. Аналитики говорят, что, столкнувшись с беспрецедентными юридическими действиями ЕС в отношении предполагаемой политизации судебной системы Польши, партия "Право и справедливость" может ослабить свою позицию в других областях, таких как политика и защита окружающей среды.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, министерство иностранных дел возглавит Яцек Чапутович, бывший замглавы МИД, министерство внутренних дел – Йоахим Брудзиньский, а министерство здравоохранения – Лукаш Шумовский.

Министром обороны, вместо Антония Мачеревича, который часто подвергался критике со стороны оппозиции, назначен Мариуш Блашчак, ранее занимавший пост министра внутренних дел.

Оппозиционные политики утверждают, что перестановки в правительстве недавно назначенного премьер-министра Матеуша Моравецкого не имеют значения, поскольку, по их мнению, страной на самом деле и так руководит лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Reuters сообщает, что Моравецкий прибудет в Брюссель во вторник для переговоров. Реформа судебной системы, лежащая в основе конфликта с Брюсселем, рассматривается польской оппозицией как важнейший элемент пересмотра демократических институтов Польши.