Стартовала международная кампания по поиску певца Зелимхана Бакаева

Международная ЛБГТ-организация All Out совместно с "Российской ЛГБТ Сетью" объявили о начале международной кампании по сбору подписей с призывом к российским властям расследовать исчезновение 26-летнего певца Зелимхана Бакаева, предположительно похищенного в Грозном 8 августа.

Мать певца Малика Бакаева рассказала "Кавказскому узлу", что следственное управление в Чечне возбудило уголовное дело по факту исчезновения Зелимхана еще в октябре. По ее словам, следователи связывались с родственниками перед Новым годом, однако никакой информации о местонахождении пропавшего нет. Исследования биллинга мобильного телефона результатов не дали, его номер был переоформлен на жителя Москвы, а вместо фото Зелима на аватаре в WhatsApp появился снимок грозненской мечети.

При этом глава "Российской ЛГБТ Сети" Игорь Кочетков связывает похищение певца с кампанией против гомосексуалов в Чечне, начавшейся, согласно источникам Радио Свобода, в декабре 2016 года. Несмотря на беспрецедентное давление на руководство России со стороны западных правительств и встречу Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 19 апреля прошлого года, незаконные задержания и пытки гомосексуалов продолжаются, подчеркнул Игорь Кочетков. В обращении All Out и "Российской ЛГБТ Сети" говорится, что в "ЛГБТ Сеть" продолжают обращаться жители Чечни, которых незаконно удерживали и пытали в связи с их сексуальной ориентацией. Некоторых из них при задержании расспрашивали про личную жизнь Зелимхана Бакаева.

​24 сентября в сети появилось видео, на котором Зелимхан Бакаев, обращаясь к некоему другу Исламу, проживающему в Голландии, рассказывает, что уехал в Германию. Друзья певца рассказали Радио Свобода, что видео постановочное и, скорее всего, снято не в Германии, а на территории Чечни.

Друг Бакаева Ислам, на самом деле проживающий в Голландии, никакого видео от Зелима не получал. Тогда же, в конце сентября, министр информации Чечни Джамбулат Умаров заявил в эфире телеканала "Настоящее время", что, по его убеждению, Зелимхан Бакаев жив, но скрывается от долгов на территории России. Отец Зелимхана Хуссейн Бакаев в разговоре с Радио Свобода опроверг такую возможность.