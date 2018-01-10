"Эковахту по Северному Кавказу" исключили из реестра "иноагентов"

Министерство юстиции России без уведомления исключило "Экологическую вахту по Северному Кавказу" из реестра так называемых "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте организации.

В "Эковахте" подчеркивают, что в декабре 2017 года управление Минюста не смогло при проверке выявить признаков иностранного финансирования. 9 января истек срок принятия решения по заявлению организации об исключении из реестра Минюста. К этом моменту данные об "Экологической вахте по Северному Кавказу" были удалены с сайта ведомства.

В сентябре 2016 года Министерство юстиции России включило организацию в реестр НКО – "иностранных агентов". Политической деятельностью ведомство посчитало участие членов "Эковахты" в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" занимается охраной окружающей среды региона с 1997 года. Она объединяет активистов Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.