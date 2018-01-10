Саакашвили: допросы не помешают поездке по Украине

Лидер оппозиционного "Движения новых сил" Михаил Саакашвили в среду пришел на допрос в Службу безопасности Украины - по возбужденному против него уголовному делу о "содействии участникам преступных организаций".

По словам Саакашвили, допрос длился более двух с половиной часов, а все вопросы касались "исключительно политических акций". Кроме того, задавали вопросы и о недавней попытке штурма Октябрьского дворца в центре Киева, причастность своих сторонников к которой Саакашвили отрицает.

Оппозиционер подтвердил, что будет ходить на допросы, однако не намерен из-за них отменять запланированную поездку по Украине, в ходе которой он намерен "вести отбор людей для новой власти".

В четверг суд в Киеве должен рассмотреть апелляцию следствия на отказ суда назначить Саакашвили меру пресечения - в декабре он был задержан, однако по решению суда отпущен.