Кипрская компания Дерипаски подала в суд на Манафорта

Компания Surf Horizon Limited со штаб-квартирой на Кипре подала судебный иск против бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в незаконном присвоении значительной суммы денег.

В иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, утверждается, что Манафорт и Гейтс ненадлежащим образом распорядились почти 19 миллионами долларов, которые были им в 2008 году переданы для покупки активов группы украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Утверждается, что не менее 900 тысяч долларов Манафорт и Гейтс присвоили себе.

Ккак утверждают СМИ, бенифициаром кипрской компании является российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Манафорту и Гейтсу ранее были предъявлены обвинения в налоговых и иных преступлениях в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Эти обвинения прямо не связаны с деятельностью Манафорта в качестве главы штаба Трампа (он покинул этот пост еще до выборов) и касаются главным образом его деятельности на Украине в качестве советника Партии Регионов экс-президента Виктора Януковича.