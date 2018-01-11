ЕСПЧ присудил жителю Татарстана компенсацию за три года в СИЗО

Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить четыре тысячи евро жителю Татарстана Александру Стрюкову, необоснованно помещенному на три года в следственный изолятор. Об этом сообщает правозащитная организация “Зона права”.

Суд в Страсбурге постановил, что в отношении Стрюкова была нарушена статья Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Стрюков был задержан в марте 2007 года. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов и участии в преступном сообществе. В течение трех лет подозреваемый находился в СИЗО, суд продлевал содержание в изоляторе 18 раз. Адвокат Стрюкова считает, что “постановления суда носили формальный характер, а решения практически не отличались друг от друга”.

Верховный суд Татарстана отпустил подозреваемого под залог только в феврале 2010 года. Позднее уголовное дело в отношении Стрюкова было прекращено.