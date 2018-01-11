С какого ты района?

Еще весной 2017 года в нескольких российских СМИ появились сообщения о том, что власти намерены повысить явку на выборах президента 18 марта 2018 года с помощью референдумов по "неполитическим вопросам". Недавно об этом же заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, по данным которого в городе в день президентских выборов может состояться референдум о сносе памятника Ленину. В числе подобных референдумов назывались так же голосования о переносе столицы республики Коми в Ухту, о смене часового пояса в Волгоградской области, о гербе и флаге Севастополя, о возвращении исторических названий Кирову (Вятка) и Тутаеву (Борисоглебск) и многие другие.

В том, что такой сценарий может быть использован Кремлем для привлечения избирателей на участки в день выборов с предсказуемым результатом (победой Владимира Путина), активно говорят и сторонники не допущенного к выборам оппозиционного политика Алексея Навального: по их мнению, таким образом власти, в числе прочего, пытаются противостоять кампании Навального по бойкоту голосования.

Пока ни одно из сообщений о возможных референдумах в российских регионах 18 марта на официальном уровне не подтверждено, а некоторые и вовсе опровергнуты представителями местных властей. Кроме того, о неправдоподобности такого сценария повышения явки еще в мае 2017 заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Тем не менее, издание "Медиазона" выяснило, что Совет депутатов муниципального округа Марьино хочет провести 18 марта референдум об объединении столичных районов Марьино и Люблино.

Именно идея референдума об объединении двух окраинных московских районов (впрочем, общая численность их жителей – более 400 тысяч, что даст фору многим городам) вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Они тут же стали шутить на эту тему и предлагать свои варианты вопросов, которые можно было бы вынести на референдум 18 марта с целью повышения явки на президентских выборах.

​В успех затеи московских властей, если она окажется не фейком, никто не верит:

​Ну а кто-то предлагает не мелочиться – и сделать так, чтобы в подобных политтехнологиях нужда отпала раз и навсегда: