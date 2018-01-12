Активист Валентин Соколов из Коломны осуждён на три года

Гражданский активист из Коломны Валентин Соколов, обвинённый в возбуждении ненависти за посты в социальных сетях, приговорён к трём годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда. Об этом в фейсбуке пишет активист Вячеслав Егоров со ссылкой на жену Соколова.

10 января стало известно, что на Соколова заведено ли уголовное дело по статье о возбуждение ненависти и унижению человеческого достоинства – за публикации изображений и видео в социальных сетях.

По версии следствия, активист разместил у себя на странице в социальной сети "Одноклассники" изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию на странице в фейсбуке двух видеороликов расистского характера.

Соколов говорит, что картинку в "Одноклассниках" он репостнул с негативным комментарием: "Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать".

Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке "Разное", но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов, говорится в публикации на сайте ОВД-Инфо.